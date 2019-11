Nihat Özdemir: "1 gün rakip 364 gün dost olmalıyız"

21.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50

"A Milli Takım büyük bir başarı sağladı"

"Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksüzüm yok"

OLGUCAN KALKAN – İBRAHİM ALİOĞLU – ALİ DANAŞ - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, –

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir , "Futbol ailesi olarak omuz omuza vermeliyiz. Verirsek büyük bir güç doğacaktır, bunun yolu da dostça rekabetten geçiyor" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, "Ekonomide dünyada söz sahibi olan ülkesiyiz. Futbol ekonomisinde de Avrupa'da 6'ncı sıradayız. 2 milyar Dolar varan bir hacme sahibiz. Bu toplada en büyük gelir kalemini yayınlar oluştururken, stadyum gelirleri, futbolcu satışları ve diğer gelirler bu ekonomiyi oluşturuyor. Gelir olarak hedefimiz yüksek seviyeye çıkmaktır. Bunu sağlayacak olanda sportif başarı ve marka değeri olacaktır" diye konuştu."A MİLLİ TAKIM BÜYÜK BİR BAŞARI SAĞLADI"A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak büyük bir başarı sağladığını kaydeden Nihat Özdemir, "Bunu ülke ekonomisine büyük bir katkısı olduğu gibi federasyona da önemli bir katkısı olacaktır. Başta Şenol Güneş olmak üzere oyuncularımıza da teşekkür ediyor, şampiyonada da bizi gururlandıracaklarına ve marka değerine artı değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Milli takımın başarısı liglerdeki rekabet için çok önemli. Futbol federasyonu olarak bizler marka değerinin atması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldik ve daha fazla bir araya geleceğiz. Yapısal anlamda gerçekleştirilmesi gereken birçok iş var. Futbol ailesi olarak omuz omuza vermeliyiz. Verirsek büyük bir güç doğacaktır, bunun yolu da dostça rekabetten geçiyor. Premier Lig en büyük ekonomik yapıya sahip lig durumunda. Geçtiğimi Ağustos'un 14'ünde ülkemizde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea- Liverpool maçına ev sahipliği yaptık. İki takımın mücadele öncesinde gala yemeğinde ortak sözleri oldu; 'Biz her gün dostuz, bir gün rakibiz' dediler. Biz de 'bir gün rakip 364 gün dost olmalıyız' dedik. Futbol pastasını büyütmeli, lezzet katmalı ve değerleştirebilmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranını arttırmalıyız. Yayıncı kuruluş 100 ülkede yayın yapmakta ve teşekkür ediyoruz yeni pazarlar yaratmalıyı. Süper Kupa'nın yapısında değişikliğe giderek 4 takımlı bir finalle oynaması değer katacaktır" şeklinde konuştu."GELİRLERİN 3-5 KATINI HARCAMA LÜKSÜZÜM YOK"Gençlere yatırım yapmanın ve Avrupa'ya ihraç etmernin önemli bir gelir kaynağı olacağını dile getiren Nihat Özdemir, "Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleri ile gelişiyor ve büyüyor. Avrupa kupalarına sürekli katılım ve başarı şart. Bir değil iki takım göndermeliyiz. 2007-2008'den bu yana tek takımla katılıyoruz. Kaybı siz hesap edin. Son yıllarda beklenen gelirden çok uzağız. Bu tabloyu tersine çevirmeliyiz ve başarıya odaklanmalıyız. Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksüzüm yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkes ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları küme düşürme cezaları uygulanacak. Mali düzlüğe çıkmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu biz çok destek verdi ve futbol ailesi olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

