Nihat Kırmızı: "Rize maçından 3 puan alarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

RİZE (İHA) - Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Çaykur Rizespor maçından da 3 puan alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, yapılan sponsorluk anlaşmasının dijital platformda gerçekleşen basın toplantısında Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından 3 puan ile döndüklerini hatırlatan Kırmızı, "Sonuçta bu bizim için sadece 3 puan. Çok büyütmüyoruz. Bizim her maçtan 3 puan almamız lazım. Önemli olan şu; bir süredir çıkışa geçmek için yaptığımız çalışmaların, çok iyi oynayıp bazen 3 puan alamadığımız maçlardan sonra bunun bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. Bunu devamının da Rizespor maçı olacağını düşünüyoruz. Takımımız iyi hazırlanıyor. Teknik heyetimiz, takımımız ile beraber çok iyi bir uyum sağlamış durumda. Rize maçından da 3 puan alarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor