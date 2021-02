Nihat Kırmızı: Galatasaray'ın seçiminde Metin Öztürk'ü destekleyeceğiz

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Metin Öztürk'le Galatasaraylı iş adamları derneğinde beraber görev yaptık. Buradan yola çıkarak Metin Öztürk'ün Galatasaray'ı ne kadar iyi yönetebileceğini öngördük. Mayıs ayında Metin Öztürk aday olacak, ben de yönetiminde olacağım demek haksızlık olur. Şu anda kendisi bir yönetim kurulu kuracaktır. Biz orada oluruz; olmayız. Biz destekleyeceğiz. Yönetim oluşacağı zaman konuşacağız" dedi.

Galatasaray'ın eski sponsoru Doğa Sigorta'nın CEO'su Nihat Kırmızı, Asist Analiz'de Neslihan Ablay'ın sorularını yanıtladı.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki gidişatına yönelik konuşan Kırmızı, şunları söyledi: "Lideriz. Takım üst üste kazanıyor. En önemli rakiplerimizden birini, Fenerbahçe'yi yendik. Hepimiz mutluyuz, sportif anlamda. Umarım diğer rakiplerimizi de yeneriz; birçoğunu yeniyoruz zaten. İnşallah bu başarıları şampiyonlukla süsleriz. Galatasaray lige başladığında gençlerle de çıksa şampiyonluğun adayıdır. Bizim için önemli olan şampiyonluğun yanında Avrupa şampiyonlukları. Ligde başka takımlar da şampiyon oldu ama Avrupa'da olamadılar. Biz kupalar aldık. Bizim beklentimiz bu yönde. Galatasaray'ın kuruluş amacı da Türkiye dışındaki rakipleri yenmektir. Avrupa'da eski başarımızı yakalayamıyoruz. Her sene başarılı olamasak da çeyrek finalleri görmek istiyoruz. Ligde her rakibi yeniyoruz ama Avrupa'da ligimizde bulunan takımlardan daha kötü ekiplere elenebiliyoruz.""İRFAN CAN'I ALMAMAK GEREKİYORDU"İrfan Can Kahveci'nin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili yorum yapan Kırmızı, "Transferler ne kadar katkı sağlıyor ona bakmak lazım. Son dönemdeki transfer politikasını akıllıca buldum. İrfan Can ismi çok gündeme geldi. İrfan'ı almamak gerekiyordu; o kadar konuştuktan sonra. İrfan Can iyi bir futbolcu, ama o rakamlara gelmesi doğru değil. Messi de iyi ama 300 milyon verilmez. Onun etrafını dolduramayacaksanız, bütçeniz de bunu kaldırmayacaksa; bir anlamı yok. İrfan Can katkı sağlardı ama o bonservis rakamlarına olmaması çok iyi oldu. Ekonomik anlamda zora soktu. Gittiği takımda gördük kaç maçta oynadığını. Oynamayan bir futbolcuya bu kadar para vermek olmaz. Galatasaray ipi göğüsleyecek. Güzel transferler yapıldı. Mostafa Mohamed geldi. İlk geldiğinde 'Mısır'da oynuyor acaba burada da oynar mı?' diye düşünürken, çok üst düzey bir futbol sergiledi. Böyle transferler yapmak lazım. Tebrik ediyorum teknik ekibi, Fatih Hoca'yı. Fenerbahçe geçen sene izlemiş almaya değer bulmamış, biz bulduk. Onlar da gitti Mesut Özil'i aldı. Hangisi fazla katkı sağladı? Buna bakmak lazım" diye konuştu."MESUT ÖZİL BUGÜN ALINIR MI? ALINMAZ"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına değinen Nihat Kırmızı, "Mesut iyi bir futbolcu, hepimiz gururlanıyorduk. İngiltere'de izledim ben de. Ama Mesut Özil bugün alınır mı? Alınmaz. Devre arası transferleri stratejik transferlerdir. Alıp hemen oynatmanız verim almanız gerekiyor. Biz de bu hataları yaptık, isim vermeyeyim. Devre arası aldığın adamı hemen oynatacaksın. Böyle olursa başarıyı yakalayabilirsin; örneğin Onyekuru, Mostafa. Mesut sezon başı gelmeliydi. Belki doğru transfer olabilirdi sezon başı gelseydi. Şimdi problem yaşarsa önümüzdeki sezon da yaşar. Hazır olmayan oyuncuyu beklentiye sokarak alıyorsun, sonra da hiçbir şey veremiyor ve tren kaçmış oluyor. Biz 6-7 puanlık farkı kapattık. Ligde şampiyon olmak için 3-5 milyon Euro harcamaya gerek yok. Mostafa Mohamed de şampiyon yapar. Bu transferleri Avrupa için yapmalısınız" dedi."BU SENE GALATASARAY'I ZORLAYACAKSA BEŞİKTAŞ ZORLAR"Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerini değerlendiren Kırmızı, "Bu sene zorlayacaksa Beşiktaş zorlar; Fenerbahçe'nin sportif anlamda yaşadıklarını konuştuk. Yönetimsel anlamda da Emre mi, Erol mu, Volkan mı yönetiyor? Böyle bir karmaşa var. Bunlar çözülmedikçe Fenerbahçe mesafe alamayacak. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var ama. Beşiktaş akıllıca transferler yaptı; çok para da harcamadılar. İlk yarıyı lider olarak tamamladı. Böyle baktığımız zaman onlar daha istikrarlı gidiyor, çok uçmuyor. Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör. Erol Bulut var mı yok mu belli değil. Basından takip ettiğimiz kadarıyla rakiplerimiz çok mutlu değil. Takımı kim yönetiyor belli değil. Transferleri kim yapıyor belli değil. Avrupa başarısı yakalamak için rakiplerimizin de güçlü olması. Altyapıyı güçlendirirsek Avrupa başarıları daha fazla gelir. Rakiplerimizin en büyük amacı Galatasaray'ı yenmek olurdu. Biz de Avrupa şampiyonunu yendik derdik. Rakiplerimiz de Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olmasını bekliyor; onlar da şampiyon olmak istemeli aslında. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek artık" ifadelerini kullandı."METİN ÖZTÜRK'Ü DESTEKLEYECEĞİZ"Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Metin Öztürk'e destek vereceğini dile getiren Kırmızı, şunları söyledi: "Aralık ayında iki kişi aday oldu; bunlardan biri Metin Bey'di. Diğeri de Burak Elmas. Mevcut yönetimden de kimse aday olmadı. O dönemde biz Metin Öztürk'ü destekleyeceğimizi beyan ediyorduk. Mayıs ayına daha çok var. 1 veya 2 mali kurul var. Öncelikle buranın sağlıklı bir şekilde geçmesi gerekir. Galatasaray'a hizmet etmek gibi bir kavramımız var bizim. Gerek sponsor olarak, gerek taraftar gerekse de yönetici olarak. Biz gönül verdik, bizim için önemli bir kuruluş Galatasaray. Gözümüzü açtık, Galatasaray'ı biliriz. Çok mutlu da olsak Galatasaray kaybettiyse üzülürüz. Mayısta yeni adaylar çıkacaktır belki, bilemiyoruz. Daha çok var. Metin Öztürk'le Galatasaraylı iş adamları derneğinde beraber görev yaptık. Buradan yola çıkarak Metin Öztürk'ün Galatasaray'ı ne kadar iyi yönetebileceğini öngördük. Mayıs ayında Metin Öztürk aday olacak, ben de yönetiminde olacağım demek haksızlık olur. Şu anda kendisi bir yönetim kurulu kuracaktır. Biz orada oluruz; olmayız. Biz destekleyeceğiz. Yönetim oluşacağı zaman konuşacağız. Belki daha farklı arkadaşlar düşünüyordur. Bunlar sonraki konular. Ekonomik konular, mali kurullar var. Mutlaka gelen başkan ve yönetim taşın altına elini koyacaktır, hem maddi hem manevi. Tabii ki bir etki gücü olacaktır. Koca bir camiayı yönetecekseniz, bir şey katacaksınız. Ama Galatasaray için çok paralı biri gelecek, her şeyi halledecek diye bir şey söz konusu değil. Rakiplerimiz de bize söyler, camianız çok güçlü diye. Galatasaray'ı kavga ikliminden kurtarmak lazım.""BASKETBOLDA SPONSOR OLMAYA DEVAM ETMEK İSTEDİK"

Galatasaray'ın basketbol şubesindeki sponsorluğunun sonlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Nihat Kırmızı, "Biz devam etmek istiyorduk, yönetimdeki arkadaşlar daha iyi teklifler olduğunu söylediler. Belli değişiklikler yapmak istediler. Sponsoru da değiştirmek istemişler. Biz onların tekliflerine uyamayacağımızı söyledik. Galatasaray'ın menfaatlerine daha uygun bir teklif varsa onlarla devam etmelerini istedik. Tabii böyle bir sponsor da görmedik maalesef ama. Galatasaray'ı maddi kayba uğrattı arkadaşlar. Elinizdeki bir sponsoru kaçırıp, 'Daha iyisini bulurum' diyerek yenisini bulamıyorsunuz. Bulsalar biz alkışlayacaktık. Böyle bir süreç yaşandı. Sportif anlamda baktığımızda; biz başlarken Galatasaray kötü gidiyordu. Biz gelince o sezonu playoffta yarı final oynayarak tamamladık, geçen sezon da 3. idik. Bu sene final oynar, seneye de Avrupa kupası getiririz diyorduk. Basketbolda da ilk Avrupa kupası kazanan takım Galatasaray'dır. Maalesef değişiklikler oldu ve sondan 3. sıradayız. Çok kötü durumda. Buna sevinmemek lazım ama seviniyorum, ligde çok kötü. 2-3 takım dışında iyi takım yok. Biraz daha kaliteli olsak düşünemiyorum nerede olacağımızı. Galatasaray toparlar. Küme düşmeyi aklıma getiremiyorum. Kötü bir yerde kapatmış olur, playoff yapamazsa bile. Sonuna kadar kovalar Galatasaray şampiyonluğu normalde. Şu anda unuttuk onu. Böyle giderse önümüzdeki sezonlarda da zorlanırız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı