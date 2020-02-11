Nihat Kahveci: "Kulüplerimiz batmış durumda, öz kaynaklara yönelmeliyiz"

11.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:15

Spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren "International Sport Summit" Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı. Zirvenin ilk oturumuna katılan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Türk futbolunun ekonomik krizde olduğunu söyleyerek, "Kulüplerimiz batmış durumda. Finansal anlamda sorunlar var. Transfer dahi yapamıyoruz. Acilen öz kaynaklara yönelmeliyiz" dedi.



Kariyer Hukuk Derneği tarafından düzenlenen "International Sport Summit" Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim, gençlerle bir araya geldi.



Toplamda 8 oturumdan oluşan zirvenin ilk oturumuna katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Nihat Kahveci konuşmasında Türk futbolundaki altyapı sorununa değindi. Ülke futbolunda ekonomik kriz yaşandığını ve yabancı oyuncu transferinin yapılamadığını söyleyen Nihat Kahveci, Türk futbolunda da Hollanda takımı Ajax gibi altyapıdan oyuncu yetiştirilip, A takıma oyuncu kazandırılması gerektiğini ifade etti.



"Kulüplerimiz batmış durumda"



Türk futbolunu değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, kulüplerin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, "Kulüplerimiz batmış durumda. Finansal anlamda sorunlar var. Transfer dahi yapamıyoruz. Rakip takımdan bile oyuncu alamıyorken, yabancı oyuncuları nasıl transfer edelim? Bu durumda yönelmemiz gereken tek yer öz kaynaklarımızdır. Bizim kendi öz kaynaklarımızdan da futbolcu çıkıyor. Bunun ligimizde ve Avrupa'da birçok örneği var. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yetiştiricinin iyi bir hedefinin olmasıdır. Özellikle antrenörlerin futbolcu değil, insan yetiştirmesi gerekli. Güzel, saygılı, düzgün bir insan yetiştirdikten sonra futbolcu yetiştirebilirsin. Ayrıca çocuklarımıza sadece antrenman esnasında değil, hayatlarındaki birçok adımda destek olunmalı. Bu çocukların eğitim düzenleri ve hayat koşulları da göze alınmalı. Eğitim ve sporu aynı anda ilerletebilmelerini sağlamalıyız. Bunu başarabilirsek, işte o zaman Ajax gibi bir takımı Türkiye'de oluşturabiliriz" dedi.



Hamit Altıntop: "Bizim kumaşımız çok iyi"



Türk futbolundaki altyapı sorununa değinen Hamit Altıntop, "Bizden Ajax çıkar mı?" soruna şu cevabı verdi:



"Bizden daha iyi bir Ajax çıkar. Çünkü bizim kumaşımız çok iyi. Buna ilk önce inanmamız gerekir. Ama önemli olan bu kumaşın iyi ellerde işlemesidir. Bunu da eğitime, bilime, araştırmaya önem vererek sağlayabiliriz. Ben bu işte yeteri kadar mesai yaptığımıza inanmıyorum. Mesai yapmak maçtan sonra değerlendirme yaparken detaylara inmektir. Maçlardan sonra yalnızca hakemi konuşarak futbolu güzelleştiremeyiz. Türkiye'de iki yıldır Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanıyor. Bu sisteme ne kadar hakimiz? Bunları düşünmeliyiz. Kuralları mutlaka bilmeliyiz. Futbolu kuralları bilerek oynamalıyız, izlemeliyiz. Kuralları bilemeden oynarsak oyunu çirkinleştiririz. Biz maalesef bunu yapıyoruz" diye konuştu.



"Altyapıyı üstyapı yapar"



Gençlere tavsiyelerde de bulunan Hamit Altıntop, altyapıda profesyonellik gerektiğini belirterek, "Altyapıyı üstyapı yapar. Yani bizler yaparız. Burada profesyonellere ihtiyacımız var. Bu konudaki en büyük soru işareti profesyonellerimizin ne kadar yeterli olduğudur. Ben ve benim gibi futbolcular doğaçlama profesyonel oldu. O da ayrı bir profesyonellik. Ancak sizler bunun okulunu okuyorsunuz ve profesyonel olabilirsiniz. Doğru metotta ilerleyin. Kendinize hedefler koyun. Hayatınıza bir anlam verin. Spor dünyasında batıya bir özenti var. Ancak yaşam biçimimiz alaturka. 'Ben sporu çok seviyorum' demek yetmez. Tüm yaşam biçiminizi de buna göre ayarlamanız lazım. Uyku düzeninizden yediğiniz şeylere kadar her şeyinize dikkat edin" şeklinde konuştu.



Spordan önce sportmenliğin öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Spor yapan bir toplum değiliz. Düşünün Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğrencisi sabah sporunu yapmadan okula gidiyor veya hiçbir spor faaliyetinde bulunmadan beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor. Beden eğitimi öğretmeni adayının spor yapmaması kadar komik bir durum olamaz. Öğrenci adaylarının en azından bir dalda uzmanlaşması gerekir. Nitekim toplumumuz da önce sportmenliği sonra ise spor yapmayı öğrenmeli. Ben bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Belli altyapılar oluşturulduğunda umarım ki 25-30 yıl sonra bir Ajax çıkarabiliriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA