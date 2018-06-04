Nihat Kahveci'den Manidar Süleyman Seba Paylaşımı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Nihat Kahveci açıklaması gündeme damga vurmuştu. "Nihat Kahveci tefeci gibi bizden para aldı" diyen Orman'a Nihat Kahveci'den cevap gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Nihat Kahveci, Fikret Orman'ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve, "Kimse hiçbir şahıs Beşiktaşk'tan büyük degildir." dedi.

"SAYGITLA HER ZAMAN ANIYORUM SENİ"

Nihat'ın İnstagram hesabından yaptığı son paylaşım ise Fikret Orman'a gönderme olarak algılandı. Nihat, Süleyman Seba resmi koyarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkan'ım BeşiktAşk 'a sadece itibar kazandırdın .. Servetine servet katmadın.. Saygıyla her zaman anıyorum seni"