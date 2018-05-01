Nihat Kahveci, Fikret Orman'ı Hedef Aldı: Başarısızlığın Tek Sorumlusu O

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır" yazdı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından başkan Fikret Orman'ı yaptığı transferler sebebiyle eleştirdi.

"SORUMLUSU FİKRET ORMAN"

Lens ve Vida transferleri eleştiren Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır (Lens -Vida misali)." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR BORÇTUR"

Şenol Güneş'i destekleyen Kahveci, "Şampiyon olmasa da her zaman teşekkür bir borçtur Şenol Güneş'e." şeklinde paylaşım yaptı.

Kaynak: Skorer

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