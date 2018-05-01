Nihat Kahveci, Fikret Orman'ı Hedef Aldı: Başarısızlığın Tek Sorumlusu O
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır" yazdı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından başkan Fikret Orman'ı yaptığı transferler sebebiyle eleştirdi.
"SORUMLUSU FİKRET ORMAN"
Lens ve Vida transferleri eleştiren Nihat Kahveci, "Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman'dır (Lens -Vida misali)." ifadelerini kullandı.
"ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR BORÇTUR"
Şenol Güneş'i destekleyen Kahveci, "Şampiyon olmasa da her zaman teşekkür bir borçtur Şenol Güneş'e." şeklinde paylaşım yaptı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (15)
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Nihat kahveci degilmi beşiktaşı alacağından dolayı dava edip mahkeye verip hacz ettiren unutmadık nihatCevap Yaz 24 Yayından Kaldır
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daha. nasıl. başarılı. olsun. bjk. yi. getirdiği. noktayı. görmüyormusunuz. dünya. markası. yaptı. helal. olsun. başkana.Cevap Yaz 29 1 Yayından KaldırFB: dünya markasımı :D1 5 Yayından Kaldır
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şu ülkede futbol yorumcularını yasaklasalar vallahi futbol düzecelecekCevap Yaz 45 1 Yayından Kaldır
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Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır.Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır