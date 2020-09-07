Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu!
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Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu!

Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı haberinden itibaren tedavi süreci merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat hatipoğlu son sağlık durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu!
07.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:42

Koronavirüs tedavisi gören Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu doktoru tarafından açıklandı. Nihat Hatipoğlu'nun tedavi süreci bitti mi? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi?

NİHAT HATİPOĞLU'NUN DOKTORU NELER DEDİ?

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi? Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu!

OSMAN HATİPOĞLU BABASININ SAĞLIK DURUMU İLE KONUŞTU

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sağlığı yerinde. Bu hastalık sürecinde hep ettiğim dua şuydu; "Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hürmetine, Senin Yüce Za^tın, Cela^lin, S¸a^nın ve İsimlerin hürmetine, Kaina^tın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, İnsanlığın En S¸ereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hürmetine, Bedir Ashabı hürmetine, katında kim değerliyse Allah'ım onun hürmetine, babama ve tüm hastalara Hz. Eyyub (A.S)'a verdiğin gibi bir şifa ver. S¸ifa veren sensin. Ya S¸afii! O¨yle bir şifa ver ki hiç bir hastalık kalmasın." Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama öyle bir ömür ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca çıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve İslam'ı. Tekrardan bu süreçte duacımız olan siz gönül dostlarına teşekkür ederiz. Rabbim sizleri hiç bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile.

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