Nihat Hatipoğlu'nu Güldüren Soru: Gayrimüslim Mezarlığında Fatiha Okudum, Günah mıdır?
Dün gece sahur programıyla startı Nihat Hatipoğlu, alandaki vatandaşlardan birinin "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" sorusunu yanıtladı.
Ramazan boyunca hem iftarda hem de sahurda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak Nihat Hatipoğlu'na zaman zaman ilginç sorular yöneltilebiliyor.
"GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA FATİHA OKUDUM, GÜNAH MIDIR?"
Dün gece sahur programıyla Sultanahmet Meydanı'ndan startı veren Nihat Hatipoğlu'na alandaki vatandaşlardan biri "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" şeklinde bir soru yöneltti.
"EĞER İNANMIYORSA, BAŞKA BİR DİN MENSUBUYSA..."
Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Hatipoğlu, "Kur'an-ı Kerim ayetleri, o ayetlere inananlara fayda sağlar. Eğe inanmıyorsa, başka bir din mensubuysa o Fatiha'nın ona fayda sağlaması mümkün değildir. Yani siz burada günaha girmediniz" şeklinde cevap verdi.
YORUMLAR (61)
-
NE SALAKSINIZ YACevap Yaz Yayından Kaldır
-
DOLAR$4. 50 Olmuş aloooo!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İman eden bir insan ile düyada insalar için faydalı icatlar yapan ancak iman etmemiş bir insan arasında ALLAH c.c.) katında çok çok üstünlüğü vardır. Şayet iman eden günahkar dahi olsa cezasını çektikten sonra bir gün Cennete döneceği müjdesi vardır ancak inançsız bir kişinin böyle bir şansı yok ister uçak yapsın , ister uzaya çıksın iman etmediği sürece kurtuluşa eremez onlar için istediğiniz kadar dua edin sonuç değişmez aynıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
SADECE RAMAZANDA ÇIKIP MİLYON LİRA ALMANIZ GÜNAHMIDIR HOCA ?. . GAZZE DE , SURİYE DE VE MİLYONLARCA MÜSLÜMAN AÇ AÇIKTAYKEN HEMDECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hiç sevmediğim adamlardan biridir bana göre din tüccarıdır para para paraCevap Yaz 6 Yayından Kaldır