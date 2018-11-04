Nihat Hatipoğlu, Minik Hayranını Kırmadı, Aracını Durdurup Video Çekti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, çektiği videoyla kendisine ulaşmaya çalışan minik hayranı Ömer Yiğit'in üzüntüsüne sessiz kalmadı. Hatipoğlu, şehirler arası seyahati sırasında aracını durdurarak küçük çocuk için özel video çekti.

SEYİR HALİNDEKİ ARACINI DURDURUP VİDEO ÇEKTİ

Ömer Yiğit adındaki küçük çocuk, ailesinden kendi videosunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına göndermesini istedi. Videonun yayınlanmasını bekleyen küçük çocuk, programın banttan yayınlandığını öğrenince çok üzüldü. Bunun üzerine aile, Nihat Hatipoğlu'na ulaşarak çocuklarının üzüntüsünü anlattı.



Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da kendisine video çekerek seslenen küçük hayranının çağrısına cevap verdi. Hatipoğlu, şehirler arası seyahati sırasında, aracını durdurarak video çekti. Hatipoğlu, çektiği videosunda "Ömer Yiğit, Şuan seni Diyarbakır - Mardin arası yoldan arıyorum. Allah seni bağışlasın, geleceği parlak olan bir delikanlı yapsın." diyerek iyi dileklerde bulundu.