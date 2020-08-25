Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!
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Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili koronavirüs iddiaları ortaya atıldı. Yaşanan gelişme sonrası Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu, Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu gibi konular araştırıldı. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu?

Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu ne? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!
25.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:37

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddia sonrası vatandaşlar Nihat Hatipoğlu hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu koronavirüs oldu mu? Nihat Hatipoğlu kronavirüs testi sonucu pozitif mi çıktı? İşte, Nihat Hatipoğlu sağlık durumu!

NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜS OLDU MU?

Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Oaylaşım sonrası Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada korona olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

Yapılan paylaşımda detay verilmezken ortaya atılan iddialar ise spekülasyonlara neden oldu.

Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu yönündeki söylentiler henüz bir iddiadır, resmi bir açıklama yapılmamıştır.

NİHAT HATİPOĞLU KRONAVİRÜS TESTİ SONUCU NE?

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

ATV ekranlarında yaptığı Ramazan programları ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiaları yalanlandı. Hatipoğlu'nun ciğerlerinde bir sorun olduğu için tedavi gördüğü açıklandı.

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili koronavirüs iddiaları ortaya atıldı. Onlarca kullanıcının Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğuna dair paylaşımlar yapmasının ardından Haberler.com olarak ulaştığımız Hatipoğlu'nun asistanı iddialara açıklık getirdi.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Az önce gelen bilgiye göre Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın corona virüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1955

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli: Diyarbakır

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen ve ilâhiyatçı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.

Hayatı

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eserler• İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

• İslami Davetin İlkeleri, 1988

• Fitneler, 1997

• Ashapdan Bir Demet, 1997

• Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

• Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

• Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

• Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

• Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

• Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

• Saadet Asrından Damlalar, 2008

• Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

• Dört Halife, 2010

• Gökteki Yıldızlar, 2010

• O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

• Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

• Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

• Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

• Rahmete Firar Etmek, 2011

• Büyüklerin Duaları, 2011

• Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

• Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015

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