Nihat Hatipoğlu, Kayapınarlılarla buluştu

DİYARBAKIR (İHA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Cigerhun Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Arslan sahne aldı. Semazen eşliğinde Kürtçe ve Türkçe ilahiler seslendiren Arslan, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'Dosta Doğru' sohbeti için sahneye çıktı. Hatipoğlu, gençliğinin Diyarbakır'da geçtiğini belirterek, "Dokunmadığım yer yok. Bütün ölülerimin mezarları burada. Bu nedenle burada olmak çok farklı. Burada olmayı çok seviyorum. Benim için Medine bir, Diyarbakır ikinci sırada gelir. Yüce Allah kardeşliğimizi, gönülden birbirimizi sevmeyi, eksiğimizi ve gediğimizi kapatmayı nasip etsin" dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise Nihat Hatiploğlu'na olan hasreti birkaç program ile gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sizi Diyarbakır'da görmekten, dinlemekten büyük bir mutluluk duyduk. Biliyoruz programınız çok yoğun. Ama Diyarbakır deyince zaman ayırdınız, geldiniz. Ama Diyarbakır'da size hasret kalmış, onu bugün gördük. İnşallah birkaç program ile bu hasreti gidermeye çalışacağız. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Koç, Hatipoğlu'na hediye taktim etti. - DİYARBAKIR