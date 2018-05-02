Nihat Hatipoğlu, İmam Nikahını Kıydığı Alişan ile Buse Varol'a Tavsiyelerde Bulundu

Alişan, 6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Şarkıcı, evlenmeden önce nişanlısıyla birlikte aile dostları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi. Hatipoğlu, çiftin dini nikahlarını kıyıp onlara evlilikle ilgili tavsiyeler verdi.

"ÇOCUKLARINIZA DİNİNİZİ ÖĞRETİN"

Hatipoğlu, Alişan ve Varol'a dini bilgiler verip evlilikle ilgili tavsiyelerde bulundu. Nihat Hoca, "Birbirinizi kırmadan, üzmeden saygılı bir şekilde bir ömür boyunca evliliğinizi sürdürün. Çocuklarınıza dinimizi öğretin" dedi.

İşte imam nikahından kareler;