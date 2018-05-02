Nihat Hatipoğlu, İmam Nikahını Kıydığı Alişan ile Buse Varol'a Tavsiyelerde Bulundu
6 Mayıs'ta dünyaevine girecek Alişan-Buse Varol çiftinin imam nikahını kıyan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Çocuklarınıza dinimizi öğretin" tavsiyesinde bulundu.
Alişan, 6 Mayıs'ta oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Şarkıcı, evlenmeden önce nişanlısıyla birlikte aile dostları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi. Hatipoğlu, çiftin dini nikahlarını kıyıp onlara evlilikle ilgili tavsiyeler verdi.
"ÇOCUKLARINIZA DİNİNİZİ ÖĞRETİN"
Hatipoğlu, Alişan ve Varol'a dini bilgiler verip evlilikle ilgili tavsiyelerde bulundu. Nihat Hoca, "Birbirinizi kırmadan, üzmeden saygılı bir şekilde bir ömür boyunca evliliğinizi sürdürün. Çocuklarınıza dinimizi öğretin" dedi.
İşte imam nikahından kareler;
YORUMLAR (31)
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Yorumlara bakıyorumda ne kadar cok alim varmıs embesil topluluguCevap Yaz Yayından Kaldır
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çıplak ayak baş kapalı hey yavrum hey osmanlı torunu ve sözde kürt olan alişan begefendi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KARIYA BAK EVİN İÇİNDE AYAKKABI GİYMİŞ GÖRGÜSÜZCevap Yaz Yayından Kaldır
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busenin en kapalı kıyafeti buymuş demek yazııık benden isteseydin verirdim kız hehehehCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DİNİ NİKAH KIYILIRKEN ŞAHİTLEREDE İHTİYAÇ VARDIR. VE AYRICA RESMİ NİKAH KIYILMADAN İMAM NİKAHI KIYILMASI YASAK DEGİLMİ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır