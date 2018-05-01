Nihat Hatipoğlu, Buse Varol ve Alişan'ın İmam Nikahını Kıydı
Bu hafta sonu düzenlenecek görkemli düğünle dünya evine girecek olan Buse Varol ve Alişan, imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na kıydırdı.
6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ve Alişan düğün öncesi imam nikahlarını kıydırdı. Düğünden önce tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, düğünlerini hiçbir sponsorluk kabul etmeden yapacak.
NİHAT HATİPOĞLU KIYDI
Çift, Beraat Kandili'nden hemen sonra soluğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanında aldı. Hatipoğlu'na imam nikahı kıydıran ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından paylaşmazken görüntü sosyal medyaya sızdı.
700 BİN LİRA HARCADI
Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus'da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.
BALAYI RAMAZAN AYINDAN SONRA
Düğünden hemen sonra balayına çıkmak istemeyen çift, Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika'ya gidecek.
YORUMLAR (34)
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Nikah kıymak için yani. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ünlü lerin nikahını ünlüler kıyarmış. malum ünlü olmak kolay değil. gidipte mahalle imamına kıydıracak hali yoktu tabi. sormak lazım alişan bu ünlü din adamına kaç para ödedi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EYT HOCAM DUA ET BİZE TAYYİP REİS EMEKLİ ETSİN BİZE OY VERELİM OY TOPLAYALIM TAYYİP BABAYA ÇOK DARALDIK HOCAM AÇIZ AÇCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Boşuna zahmet etmiş. Gelecek ay boşanırlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu adam imam mı ki imam nikahı kıyıyor?Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır