Nihat Hatipoğlu, Bülent Yapraklıoğlu'nu Eleştirdi: Bu Hakkı Size Kim Verdi?

İnternette Ahsen TV olarak yayınladığı röportajlarla bilinen Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü'de Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi karşıtı bildirim dağıttığı sırada etraftaki bazı kadınlar tepki göstermişti.

"BUNU ADINI DA SOSYAL DENEY KOYUYORLAR"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili bir yorum da Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. İsim vermeden Yapraklıoğlu'nu eleştiren Hatipoğlu, "Elinde kamerası ile güya insanları piyango konusunda uyaran veya sorgulayan bir muhabir. Piyango sırasına giren insanların arasına dalıyor. Şans oyunlarının haram olduğunu söylüyor. Oradaki vatandaşların bir kısmı bu sözleri sabırla dinliyor ve bildiğini yapmaya da devam ediyor. Bir kısmı vazgeçiyor bilet almaktan. Bir kısmı ise, özellikle birkaç hanımefendi sınırı zorlayacak tarzda çok saldırgan mukabelede bulunuyor ve hatta muhabire hakaret edip saldırmaya başlıyor. Bunun adını da sosyal deney koyuyorlar" ifadesini kullandı.

"BU HAKKI SİZE KİM VERDİ"

Hatipoğlu "Dini tartışma zeminine çekmeyin" başlıklı yazısının devamında "Arkadaşlar! Bu sosyal deney filan olamaz. Dini denek haline getirmek hakkını kim size verdi? İnsanların imanını test etmek günahını savunur haline getirmek hakkını kim verdi size" diyerek çıkıştı.