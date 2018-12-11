Nihat Hatipoğlu Artvin'de Sevenleriyle Buluştu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Artvin'de 'EN-NEZİP' konulu söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

Artvin Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşen söyleşiye vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Artvin Belediye Başkanının konuşmalarıyla başladı.

Artvin Belediyesi ile Artvin Çoruh Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği 'EN-NEZİP' konulu söyleşide sevenleriyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yaşamından kesitler anlatıp hoşgörü, sevgi ve saygı mesajları verdi.

Hz. Muhammed'in hayatını iyi ve doğru anlamak gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Hz. Muhammed'i onun yaptığı her şeyi ile doğru anlamak gerekiyor. Onu sadece peygamber olduğu için değil ahlakıyla, karakteriyle, kişiliğiyle, duruşuyla anlamak ve kendimize rehber edinmek gerekiyor. Zamanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) nasıl insanlığın gidişatını yönlendirdiyse bugünde onu doğru anlayıp yorumlayarak insanlığın gidişatını doğru yönlendirebiliriz" dedi.

Hatipoğlu sevenlerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan ne kadar kitap varsa okumalarını tavsiye etti.

Anne duasının önemine değinen Hatipoğlu, "Anne duası cenneti açar. Bir annenin duası her zaman insana ulaşır. O yüzden geç olmadan annenizin elini öpüp duasını alın" dedi.

Söyleşide sık sık Peygamber Efendimizin hadislerinden örnekler vererek İslam dininin inceliklerine, İslamiyet'in kız çocuklarına bakışına, merhamet ve hoşgörüye verdiği önemi anlatan Hatipoğlu, salonu dolduranlardan da en azından 5 vakit namazın farzlarını kılmalarını isteyerek sevenlerinden söz aldı.

Program sonunda Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Hatipoğlu'na plaket takdiminde bulundular.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Programa Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, il protokolü, çok sayıda Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. - ARTVİN