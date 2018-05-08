Nihat Hatioğlu Nusaybin'de Vatandaşla Buluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından düzenlenen kültür etkinliklerinde ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen program, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurettin Şimşek'in açılış konuşmasıyla başladı.

Hatipoğlu ise sohbetinde sünnet ve namaz konularına değindi.

Nusaybinlilerin büyük ilgi gösterdiği program sonunda Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal, Hatipoğlu'na plaket verdi.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.