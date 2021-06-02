Nihat Gürer kimdir? Nihat Gürer kaç yaşında, nereli? Nihat Gürer biyografisi!

1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yaptı. 2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Nihat Gürer kimdir? Nihat Gürer kaç yaşında vefat etti, nereli? Nihat Gürer mesleği nedir? Nihat Gürer hayatı ve biyografisi nedir?