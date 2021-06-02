Nihat Gürer kimdir? Nihat Gürer kaç yaşında, nereli? Nihat Gürer biyografisi!
1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yaptı. 2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Nihat Gürer kimdir? Nihat Gürer kaç yaşında vefat etti, nereli? Nihat Gürer mesleği nedir? Nihat Gürer hayatı ve biyografisi nedir?
1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yaptı. 2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Nihat Gürer kimdir? Nihat Gürer kaç yaşında vefat etti, nereli? Nihat Gürer mesleği nedir? Nihat Gürer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
NİHAT GÜRER KİMDİR?
6 Ocak 1948 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçirdi.
1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yaptı.
Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı yaptı.
2017 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.