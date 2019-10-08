Nihat Ergün kimdir? Nihat Ergün istifa etti!

08.10.2019 17:05

AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı, iki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten, üç dönem milletvekilliği yapan Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti. Nihat Ergün, AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın kuracağı partide görev yapacak. Nihat Ergün kimdir, Nihat Ergün nereli ve diğer tüm detaylar haberimizde…

"13 EYLÜL'DE İSTİFA ETTİM"

YeniAkit'in haberine göre, Nihat Ergün, istifa ettiğini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, "13 Eylül'de saat 06.15 itibariyle istifa ettim" dedi.

NİHAT ERGÜN KİMDİR?

Nihat Ergün, 14 Eylül 1962'de İzmit Çınarlı'da doğdu.

Babasının adı İbrahim, annesinin adı Şahizer'dir.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.

Derince Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü.

22. Dönem Kocaeli Milletvekili. 60. Hükümet'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevine atandı

25 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini halefi Fikri Işık'a devretmiştir.

İngilizce bilen Ergün, evli ve 4 çocuk babasıdır.