Nihat Doğan Kazandığını Sanıp Sevinince Herkes Kahkahalara Boğuldu
Survivor'ın dokunulmazlık oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Nihat Doğan, kazandım zannedip çığlık çığlığa sevinince herkes kahkahalara boğuldu.
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da kıran kırana mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda Nihat'ın kazanamadığı oyuna sevinmesini Acun Ilıcalı tiye aldı.
HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU
Survivor 2018'in dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından İpek ve Anıl All Star takımından Sema ve Nihat Doğan'a karşı yarıştı. Gönüllülerin kazandığını görmeyip yarışan devam eden Nihat kazandım sanıp çığlık çığlığa bağırınca herkesi güldürdü.
YORUMLAR (55)
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hdpli nihat romanlarin tarafinda yer aldi sirf romanlar kazansin istediCevap Yaz Yayından Kaldır
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Survivor birkez bile izlemedim ama 365 gün nihat-acun nihat-acun nihat-acun her gün bunlar gibi bir sürü sacmalıkları manşet ve haber ediyorlar mantar gibi yayılmış durumdalar tiksinmemek elde değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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boş insanlar acun ve bunun gibi zibidilerin seyircisi olur ancakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kendini bir şey zanneden zavallı için az bile inşallah adada kalmaya devam ederde her geçen gün onun ezildiğini rezil olduğunu görmeye şahir oluruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ne ki? senelerdir kendini sanatçı zannediyor bu kımıl zararlısı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır