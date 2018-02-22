Gönüllüler, Kendilerine Çok Güvenen All Star Takımını Hezimete Uğrattı! 10'a 2 Yenildiler
Survivor'da her oyuna çıkıp kazanacaklarını düşünen All Star takımı hezimete uğradı. Gönüllüler, All Star'ı 10'a 2'lik bir farkla yenildi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gönüllüler galibiyet orucunu sonunda bozdu.
ÜST ÜSTE YENİLGİ ALDILAR
All Star takımında yarışan herkesin kendilerine olan aşırı güveni, herkesin gözü önündeydi. Rakibini küçümseyen All Star takımı üst üste aldığı yenilgiyle hezimeye uğradı. Ödül oyununu sonrası Gönüllülerin sevincine çıldıran Nihat Doğan, bir türlü sakinleşemedi. Rakibe eleştirilerini seremonide de sürdüren Nihat'a cevabı Anıl verdi.
YORUMLAR (31)
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NİHAT RABBİM SENİN ÖMRİNDEN ALSIN PANDALARA VERSİNCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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nihat var diye bu programı izlemiyorum. ne şanssızlık burda tesadüfen tekrar gördüm bu nihat denen gereksizi. resmen bu nihat ''su'' israfidirCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Nihat diyor Cumaliyi bana birakin Turabide oyle diyor ikisinide haşat etti helal olsun Nihat gitmesi lazim ne kadar boş gereksiz biri Brawo gönüllülerCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Nihat Doğan keşke ölsen ne kadar boş bi insansın yaCevap Yaz 17 1 Yayından KaldırZEYCAN: Aminn7 1 Yayından Kaldır