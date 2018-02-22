Gönüllüler, Kendilerine Çok Güvenen All Star Takımını Hezimete Uğrattı! 10'a 2 Yenildiler
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Gönüllüler, Kendilerine Çok Güvenen All Star Takımını Hezimete Uğrattı! 10'a 2 Yenildiler

Survivor'da her oyuna çıkıp kazanacaklarını düşünen All Star takımı hezimete uğradı. Gönüllüler, All Star'ı 10'a 2'lik bir farkla yenildi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gönüllüler galibiyet orucunu sonunda bozdu.

ÜST ÜSTE YENİLGİ ALDILAR

All Star takımında yarışan herkesin kendilerine olan aşırı güveni, herkesin gözü önündeydi. Rakibini küçümseyen All Star takımı üst üste aldığı yenilgiyle hezimeye uğradı. Ödül oyununu sonrası Gönüllülerin sevincine çıldıran Nihat Doğan, bir türlü sakinleşemedi. Rakibe eleştirilerini seremonide de sürdüren Nihat'a cevabı Anıl verdi.

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