Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi
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Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi

Şarkıcı Nihat Doğan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi
20.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:41

Şarkıcı Nihat Doğan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği şüpheli Nafiz A. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça şüpheli Nafiz A. hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak iddianame hazırlandı.

SAVUNMASINDA NİHAT DOĞAN İLE İLGİLİ BİR ŞEYE KIZMIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nafiz A.'nın suç tarihinde sosyal medyada, 'Aman aman senin vereceğin konser eksik olsun pis yalaka' şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtildi. İddianamede Şüpheli Nafiz A.'nın savunmasında, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendi iradesi ile yaptığını beyan ettiği ancak ne zaman, ne için yazdığını hatırlamadığını, Nihat Doğan ile ilgili bir şeye kızmış olduğunu belirttiği kaydedildi.

TARAFLARIN UZLAŞMADIĞI İFADE EDİLDİ

Şüpheli Nafiz A.'nın müşteki Nihat Doğan'a söylediği, 'Aman aman senin vereceğin konser eksik olsun pis yalaka' şeklindeki sözlerinin Doğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu ve 'hakaret' suçunun yasal unsurlarının meydana geldiğinin belirtildiği iddianamede, 'hakaret' suçunun uzlaştırmaya tabii olduğu, dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Nafiz A.'nın 'hakaret' suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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