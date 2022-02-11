Nihal Koldaş kimdir? Mahkum Savaş'ın annesi kimdir? Nihal Koldaş kaç yaşında ve nereli? Nihal Koldaş biyografisi

Mahkum Savaş'ın annesi kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bıçak Sırtı'nda canlandırdığı Gönül karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Nihal Koldaş, Kağıt Ev diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Tam adı Nihal Geyran Koldaş olan usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni 1 Ocak 1956 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. En bilinen rolleri, Masumiyet filmindeki Yusuf'undilsiz ablası ve Bıçak Sırtı dizisindeki konağın hizmetçisi Gönül'dür. Ayrıca, Masumiyet'in Zeki Demirkubuz'la birlikte iki yapımcısından biridir.

Koldaş yoğunlukla tiyatro çalışmaları yaptı. 1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı.1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı. 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004'te Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak'ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. 2005 yılında, Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen/Kabil oyununda rol aldı.

2007 yılı Kasım ayında, yine Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşmaya hazırlanmaktadır.Ayrıca, Star TV'de yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol almayı ve Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesinde çalışmayı sürdürmektedir. 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynamıştır.

Ödülleri :

2015 – 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Ana Yurdu

2011 – 43. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Çoğunluk

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