Nihal Atsız'da çalışma tamamlandı
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Nihal Atsız'da çalışma tamamlandı

Nihal Atsız'da çalışma tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Körfez Belediyesi tarafından, Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Caddesi'ndeki menfez çalışması tamamlandı.

Körfez Belediyesi tarafından, Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Caddesi'ndeki menfez çalışması tamamlandı.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Güney Mahallesi'nde altyapının tamamlanması sonrası üstyapı çalışmalarına başlanırken, Hacı Osman Mahallesi'nde Nihal Atsız Caddesi'ndeki menfez çalışması da tamamlandı. Nihal Atsız Caddesi'nde altyapıyı sağlamlaştırmak için 2 çarpı 2 metre menfez yapılırken, çalışma sonrasında da üst yapı yenilendi. Yolun yukarısından aşağıya gelen trapez kanalların yağmur suyu hattı ile menfeze bağlanmasıyla bölgenin daha güvenli bir altyapıya sahip olması sağlandı. Menfez çevresinde olası toprak kaymasını engellemek için ayrıca taş duvar yapıldı. - KOCAELİ

Nihal Atsız'da çalışma tamamlandı
Nihal Atsız'da çalışma tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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