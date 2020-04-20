Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet
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Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet

Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tabletNİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemeyen 12 yaşındaki Niğmet Gültekin, mektup yazarak jandarmadan yardım istedi.

20.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:49
Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet

Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemeyen 12 yaşındaki Niğmet Gültekin, mektup yazarak jandarmadan yardım istedi. Küçük Niğmet'in talebini geri çevirmeyen jandarma ekipleri, tablet ve uydu cihazını Niğmet'e teslim ederek, kurulumunu da yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından, televizyon ve internet üzerinden yaptığı yayınlarla öğrencilerin öğretimine EBA TV üzerinden devam etmesine imkan tanıyor. Ancak Niğde'nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesindeki Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'nda okuyan Niğmet Gültekin, evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemedi. Küçük Niğmet, derslerinden geri kalmamak için jandarmaya mektup yazarak yardım istedi. Gültekin mektubunda şunları söyledi:

"Ben Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'nda okumaktayım. Biz beş kardeşiz. İkimiz liseye, birimiz ilkokuluna gidiyoruz. Sayın komutanım, evimizde internet ve uydu cihazı olmadığı için EBA'dan derslerimi takip edemiyorum. Bu yüzden derslerimden geri kalmaktayım. Sayın Komutanım, o yüzden sizden bir ricam var. Sizden evimize uydu cihazı, tablet veya internet bağlatmanızı istiyorum. Bu isteğimi ben karakolunuza gelip söyleyecektim ama beldemiz karantina altında olduğu için yanınıza gelemedim. Sayın Komutanım, sizden isteğim bu isteklerimi kısa zamanda ulaştırırsanız beni çok sevindirirsiniz. Okul hayatına ara verdiğimden beri derslerimden çok geri kaldım. Ben derslerimde başarılı olup ileride üniversite okumak ve hemşire olmak istiyorum. Sayın Komutanım sizleri çok seviyorum."

JANDARMADAN TABLET VE UYDU CİHAZI

Mektup üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Jandarma ekipleri, uydu cihazı ve tablet alarak Niğmet Gültekin'e hediye etti. Ekipler, cihazların kurulumunu da yaptı. Niğmet Gültekin, jandarmanın hediyesiyle çok mutlu olduğunu ve bundan sonra derslerini takip edebileceğini söyledi.

Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet

Kaynak: DHA

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