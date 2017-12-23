Nigel de Jong Takımla İdmana Çıktı!





Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı bildirildi.



Sezon başında Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong da idmanda takımla çalıştı.



Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.





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