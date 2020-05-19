Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı
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Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı Niğde'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı
19.05.2020 05:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 05:12

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

NİĞDE - Niğde'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğde Belediyesi tarafından organize edilen üstü açık otobüs ile bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Otobüs üzerinde bando takımı mahalleleri dolaşarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkıları dinleyerek alkışladı.

Kaynak: İHA

Manşet

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