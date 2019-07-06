Niğdeli öğrencilerden şehitler anısına fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, Niğde'den Kilis'e gelen 55 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri ansına fidan dikti.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında kente gelen öğrenciler, ilk olarak Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret etti.

Albay Başaklıgil, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin birlik, berberlik ve kardeşlik gibi duyguları sağlamlaştırdığını ve Anadolu kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğuna işaret etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendilerine dağıtılan fidanları Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına oluşturulan bölgede toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, özel eğitimli köpek timleri, terörle mücadelede kullanılan silahlar, drone, drone savarlar ve askeri araçlar tanıtıldı.

Kaynak: AA