Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi - Haberler
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Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Kültür Sanat

Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisiNİĞDE Niğde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

NİĞDE (İHA) - Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi

NİĞDE Niğde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şadırvan Park'ta açılan sergide yer alan resimler ve minik konser beğeni topladı.

Niğde İl Milli Müdürü Halil İbrahim Yaşar, görsel sanatlar bölümü öğrencilerinin Covid-19 ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacıyla yaptıkları resimlerin sergilendiğini söyledi. Yaşar, öğrencilerin resimlerle pandemide farkındalık oluşturmak istediğini belirterek; "Buradaki amacımız ilimizdeki ve ülkemizdeki Covid-19 ile ilgili alınacak tedbirleri anlatmaktır. Resimlere baktığımızda aşıdan tutun maske, mesafe ve hijyenle ilgili tüm yapılması gerekler resmedildi. Bu tedbirleri anlatarak ilimizdeki ve ülkemizdeki vaka sayısını azaltarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitimini devam etmelerini sağlamaktır. Geçen yıl olduğu gibi uzaktan eğitime geçmek istemiyoruz" dedi.

Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi

Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi

Niğdeli öğrencilerden pandemi konulu resim sergisi ve müzik dinletisi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

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