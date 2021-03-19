Niğdeli lokantacıdan 'askıda çorba' uygulaması
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Niğdeli lokantacıdan 'askıda çorba' uygulaması

19.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:39
Niğdeli lokantacıdan 'askıda çorba' uygulaması

Niğde'de bir lokanta işletmecisi, "askıda çorba" uygulamasıyla lokantasına gelen ihtiyaç sahiplerine çorba ikramında bulunuyor.

Niğde'de bir lokanta işletmecisi, "askıda çorba" uygulamasıyla lokantasına gelen ihtiyaç sahiplerine çorba ikramında bulunuyor.

Şadırvan Parkı'nda lokantasında "askıda çorba" uygulaması başlatan Mevlana Çetin, her gün onlarca kişinin sofrasına bir tas çorba koyuyor. Gördüğü "askıda ekmek" uygulamasından çok etkilendiğini belirten Çetin, çorba içmeye gelen müşterilerin fazladan çorba parası bırakması ile "askıda çorba" uygulamasına geçtiğini söyledi.

"Günlük 25 ya da 30 çorba ihtiyaç sahipleri içiyor"

Kadim kültürün önemli bir uygulamasını yaşatmaktan mutlu olduğunu dile getiren Çetin, eşi ile işlettiği lokantada verdiği hizmetin kabul ve takdir gördüğünü söyleyerek "Müşterilerimiz hiç tanımadıkları kişilere çorba ısmarlıyor. Elbette bu kişiler ihtiyaç sahipleri oluyor. Biz zaten kimin gariban olduğunu fark edebiliyoruz. Ayrıca bu güzel geleneğimizde yemek yemeğe gelen müşteri askıya çorbayı asar, esnaf ihtiyaç sahibi ile müşteri arasında köprü olur. Müşteri gelip askıya bir çorba asıyorsa biz de iki katını asıyoruz. Bu geleneği tüm esnaf arkadaşlarımızın hatırlamasını istiyoruz" dedi. - NİĞDE

Niğdeli lokantacıdan 'askıda çorba' uygulaması
Niğdeli lokantacıdan 'askıda çorba' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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