Niğdeli İzciler Kent Ormanında kampta

21.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:44

Niğde Gençlik ve Spor Kulübü İzcileri Niğde Kent Ormanında 3 günlük kampa girdi.



25 izcinin katıldığı 4 lider ile üç günlük kamp gerçekleştirdiler.



Okullara ara tatilinin verilmesinin ardından teknoloji bağımlılığından uzak olarak geçekleştirilen kampa10-16 yaş arasında izciler iki gece çadırda kaldılar. Gece sıcaklığının -5 derecede hissedildiği kampta -30 derecelik uyku tulumları da geceyi geçiren izciler güzel bir etkinlik düzenlediler.



Gece kamp ateşi yakarak geçiren izcileri Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Turan Sayın ziyaret etti.



Kamp süresince dart, okçuluk, dağcılık malzeme tanıtımı ve ip ile iniş eğitimleri gerçekleştiren izciler kamp süresi boyunca çeşitli etkinliklerle tatili fırsata çevirdiler.



Kamp süresi içerisinde oyunlar ve akşamları düzenlenen kamp ateşi ile takım çalışması, kendini ifade etme, empati ve düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA