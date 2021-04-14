Niğdeli girişimci 250 çeşit yöresel lezzeti 3 kıtada tüketicilere ulaştırıyor

Niğde'de geleneksel yöntemlerle üretilen sirke, reçel, pekmez, turşu, erişte, salça ve tarhana gibi yaklaşık 250 yöresel lezzet, iç piyasanın yanında yurt dışında da rağbet görüyor.

Niğde'de geleneksel yöntemlerle üretilen sirke, reçel, pekmez, turşu, erişte, salça ve tarhana gibi yaklaşık 250 yöresel lezzet, iç piyasanın yanında yurt dışında da rağbet görüyor.

Yaklaşık 6 yıl önce Kayseri'de yönetici olarak çalıştığı ilaç firmasından istifa ederek memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi açan Kadir Çakır, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle işletmesini büyüttü.

İmalathanede doğal yöntemlerle üretilen 250 yöresel lezzet, yurt içinin yanı sıra 3 kıtadaki tüketicilere ulaştırılıyor.

Çakır, AA muhabirine, siparişlere yetişmek ve alt yapıyı güçlendirmek için işletmeyi kurduktan sonra yaklaşık 2 yıl beklediklerini söyledi.

Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirten Çakır, "Şu an altıncı yılımızdayız, son 3 yıldır sosyal medya üzerinden satış yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde herkese ulaşmaya çalıştık. Küçük bir atölyede başladığımız üretim yerimizin sayısını KOSGEB'den aldığımız destekle 3'e çıkardık." dedi.

Çakır, işletmede aktif olarak 20 kişiye istihdam sağladıklarını, sirke, turşu ve salça sezonunda ise 250 kişiye iş imkanı sunduklarını aktardı.

55'e yakın sirke çeşidi var

Türkiye'de 60'a yakın satış noktalarının bulunduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Avustralya'da satış noktamız var. Kuveyt, Azerbaycan, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracat yaptık. Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Çizgimizi bozmadan devam ediyoruz, doğal üretip doğal tüketiyoruz. Şu anda 8'i organik sertifikalı 55'e yakın sirke çeşidimiz var. Diğer ürünlerimiz doğal fermantasyon sirkeler, zaten katkısız. 10 çeşit reçel üretiyoruz. Şeker hastalarını düşünerek şekersiz reçeller de üretiyoruz, elma suyuyla yapıyoruz. Mevsim sebzelerine göre erişte ve çocuklar için tarhanalar yapmaya başladık."

Çakır, Niğde'ye özgü yaş ve diş tarhanası, soğuk sıkım ve 65 derecede buhar sistemiyle 6 çeşit pekmez imal ettiklerini de anlattı.

Buğday çimi suyu sirkesinin bu dönemde en çok tercih edilen ürün olduğuna değinen Çakır, "Patentli bir ürün. Elma suyuyla fermente ederek buğday çimi suyu sirkesi yaptık. Geleneksel yöntemlerle yaptığımız çam kozalağı şurubumuz var. Özellikle astım, bronşit ve akciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Şu anda bu ürünler ve elma sirkesi çok rağbet görüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul