Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar Çiftçi Stokçu Değil, Depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar Çiftçi stokçu değil, depocudur

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'de patates üretiminin yüzde 17'sini Niğde'nin karşıladığını belirterek, Bölgemizde patates depolanması gayet doğaldır. Bunu stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak görülmek, bizi ve çiftçilerimizi rahatsız etmektedir dedi.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, basın toplantısı düzenleyerek, son günlerde stokçulara yapılan baskınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Kenar şöyle konuştu

İlimizde üretimi yapılan patates Misli ve Melendiz Ovasında diğer bölgelerimize göre çoğunlukla yapılmaktır. Nisan ve mayıs ayı gibi üretime başlanır. Eylül ekim ayı gibi hasadı yapılır. İlimiz genelinde bu yıl 220 bin dekar alanda yaklaşık 800 - 850 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimin 250 bin tona yakını hasat zamanı 0,70 TL ve 1,00 TL arasında kilogram fiyatından tarladan direkt olarak satılmıştır. Kalan 550 bin ton üretimin 100 bin tonu da gerek tohumluk gerekse hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı kasım ayı itibari ile depolarımızda yaklaşık 400 ila 450 bin ton patates satışa hazır haldedir.

NORMAL STOK

Üretilen patatesin gelecek yıl Mayıs ayına kadar satılması için depolara konulacağını belirten Kenar sözlerini şöyle sürdürdü

İlimizde depodan kışlık patates satışları 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceğinden, önceki yıllara göre kasım ayı için normal bir stoktur. 2018 yılı üretimi gerek maliyetlerdeki artış gerekse çiftçilerimizin önceki dönemlerde fiyat istikrarsızlıklarından dolayı üretimde kısmen azalma olduğu bilinmektedir. Bir aya yakındır, gerek görsel ve yazılı basında gerekse sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde Maliye Bakanlığı tarafından patates depolarımızda ürün tespiti yapıldığı bu tespitlerin gerek Tarım Müdürlüğü gerekse odamız tarafından zaman zaman yapılmaktadır. Ancak depodaki patates tespitlerinin sanki stokçuluk yapılmışçasına basına yansıması ve bir algı operasyonu oluşturmaya çalışılması çiftçilerimizi ve bizleri üzmektedir. İlimiz patates üretimi için son 10 yıla bakıldığında gerek üretimde gerekse depolanan kışlık patateslerimizde afaki bir farklılık gözükmemektedir. Şu an için çiftçilerimiz depolarından kışlık patatesi cinsine ve kalitesine göre ortalama 1,50 TL olarak satmaktadır.