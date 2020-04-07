Niğde'ye yapılacak 400 yataklı hastanenin ihalesi mayısta gerçekleştirilecek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yaklaşık 400 milyon lira maliyetli, 400 yataklı modern hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Hastanenin inşaatına da kısa sürede başlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Niğdemiz için önemli sağlık yatırımlarımızdan olan ve şu anda hizmet veren sağlık kampüsümüzü bir şehir hastanesi konumuna getirecek olan yeni hastanemizin inşaat ihale tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi. AK Parti hükümetleri olarak ülkemizde olduğu gibi Niğdemizde de birçok mega projeye imza atıyoruz. 142 bin metrekare alanda, içinde yanık ünitesi, koroner yenidoğan, yetişkin ve çocuk acil bakım üniteleri olacak. Yaklaşık 400 milyon lira maliyetli, modern, 400 yataklı ek yeni hastanemizin inşaatına da kısa sürede başlayacağız. Yeni Devlet Hastanemiz ile birçok yeni bölüm eklenerek mevcut hastanemiz büyük bir hastane konumuna gelecek. En son teknolojilerle donatılacak ve mevcut hastanemizle şehir hastanesi konumuna gelecek kompleks, 360 bin nüfuslu Niğdemizin daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Ayrıca tıp fakültemizin de istenilen seviyeye gelmesinde büyük katkısı olacak ek binamızın hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Açıklamada, yatırımın Niğde'ye kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.

Kaynak: AA