Niğde'ye Güneş Enerji Santrali

Niğde'de Sarıköprü mevkiine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile belediye kendi enerjisini kendi üretecek.

Sarıköprü mevkiine kurulan Güneş Enerjisi Santrali Niğde Belediyesi'nin enerji tüketiminin bir kısmını karşılayacak. Sarıköprü mevkiinde belirlenen alan üzerinde GES kurulması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Proje kapsamındaki GES, 999 kWe güce sahip ve proje içerisinde 4 bin 400 panel yer alıyor.

Belediye Başkanı Özkan, "Bilindiği gibi Niğde ve bölgemiz güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından çok avantajlı bir konumda. Bu avantajı değerlendirip, kendi elektrik enerjimizi üreteceğiz ve belediyemizin enerji tüketim bedelini aşağı seviyelere çekeceğiz. Böylece elektrik enerjisi için harcadığımız miktarı, hemşehrilerimize yeni hizmetler üretmekte kullanacağız" diye konuştu. - NİĞDE