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Niğde'ye 3'üncü OSB kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'ı ziyaret eden Niğdeli yetkililer yapımı devam eden projelerle ilgili destek istediler.

Niğde'ye 3'üncü OSB kurulacak
18.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:04

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'ı ziyaret eden Niğdeli yetkililer yapımı devam eden projelerle ilgili destek istediler.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gülteki'n, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve BOR OSB Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'ı Ankara'da ziyaret etti. Ziyarette Niğde'nin sanayi ve teknoloji yatırımları konuşulurken Niğde'de devam eden projeler için destek istendi.

Niğde'ye yeni kurulacak 3. OSB (Organize Sanayi Bölgesi) ve küçük sanayi sitelerinin yapımının hızlandırılması, son dönemde yatırımcı konusunda iyi bir ivme yakalayan Bor OSB'nin alt-üst yapı harcamaları için ödenek, Ahiler Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu projelere Bakan Varank Bakanlık olarak destek verileceğini söylediği aktarıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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