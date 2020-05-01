Niğde'ye 27 milyon liralık spor yatırımı yapılacak
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Niğde'ye 27 milyon liralık spor yatırımı yapılacak

Niğde'ye 27 milyon liralık spor yatırımı yapılacak
01.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:46

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, kente 27 milyon 260 bin liralık spor yatırımı yapılacağını bildirdi.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, kente 27 milyon 260 bin liralık spor yatırımı yapılacağını bildirdi.

Ergun ve Gültekin, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Niğde stadının yetersiz olduğunu ve müsabakaların daha konforlu bir statta oynanması ve izlenmesi için Ankara'da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirttiler.

Stadın ihale ve yapım bütçesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 merkezi yönetim bütçesine dahil ettirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 14 milyon lira maliyeti olan 2500 kişilik modern Niğde Kapalı Spor Salonumuzu da çok yakın bir zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Niğde Stadyumunun altında 4 modern bireysel antrenman salonu, atletizm pisti, gece aydınlatma sistemleri bulunacak ve 10 bin 500 kişilik yeni betonarme tribün yapılacak. Ayrıca dağcılık ve kış turizmi merkezi olan Demirkazık tesislerinde, içinde hakem odası, duşlu soyunma odaları, yedek kulübesi, personel ve gözlemci odalarının bulunduğu doğal çim saha yapımı, bakım ve onarımı, olimpik yüzme havuzunun kazan değişimi yapılacak. Toplam maliyeti 27 milyon 260 bin lira olan projelerimiz onaylandı."

Açıklamada, yapılacak yatırımlarla gençlerin sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora yönlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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