Niğde'ye 24 yeni doktor atandı

09.09.2019 12:09

Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde'ye 4 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere toplam 24 hekim ataması yapıldı.



Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde'ye 24 yeni doktor ataması gerçekleşti.



20 pratisyen hekim, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA