Niğde'ye 24 yeni doktor atandı

Niğde'ye 24 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde'ye 4 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere toplam 24 hekim ataması yapıldı.

09.09.2019 12:09
Niğde'ye 24 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde'ye 4 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere toplam 24 hekim ataması yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından Niğde'ye 24 yeni doktor ataması gerçekleşti.


20 pratisyen hekim, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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