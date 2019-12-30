Niğde'ye 2019'da 681 milyon lira yatırım yapıldı

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 2019 yılında Niğde'ye yaklaşık 681 milyon 264 bin 43 lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Peşin, bir otelde, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna'nın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, 2019'da kente yapılan destek ve yatırımları anlattı.

Peşin, 2019'da Niğde'ye 292 milyon 487 bin 839 lira yatırım yapıldığını ve 388 milyon 776 bin 204 lira destek verildiğini belirterek, "Teşkilatın tüm kademeleriyle hizmet edebilmek için haftalık il yönetim kurulu, belediye başkanları ve il-ilçe danışma meclisi toplantılarını düzenli olarak yapıyoruz. Köy, belde, ilçe ve esnaf ziyaretleriyle her zaman vatandaşlarla bir araya gelerek hizmet etmek için çalışıyoruz." dedi.

Niğde'nin kamu yatırımlarından payına düşeni aldığını belirten Peşin, kentsel dönüşüm gibi büyük bir projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Peşin, Ankara-Niğde Otoyolunun 2020 yılı ortasında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, yatırım ve desteklerin 2020 yılında da devam edeceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de kente yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA