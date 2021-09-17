Niğde'ye 20 bin büyükbaş kapasiteli işletme kurulacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'ye 20 bin büyükbaş kapasiteli işletme kurulacak

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi
Niğde'ye 20 bin büyükbaş kapasiteli işletme kurulacak

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanan Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk yönetim kurulu toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanan Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk yönetim kurulu toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, Bor Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Tarım ve Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali İlker Atabay katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, toplantıda bölgenin geleceğiyle ilgili somut kararların alındığını belirtti.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin, Bor ilçesinde 4 milyon metrekare alan üzerinde kurulacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölgede 20 bin büyükbaş besi hayvanı kapasiteli 128 büyükbaş hayvancılık işletmesi kurulması planlanmaktadır. Bölge, Bor ilçe merkezine 8,5, Bor-Altunhisar kara yoluna 3,3, Bor-Zengen kara yoluna ise 5,4 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde açık besi tesisleri, kesimhane, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, yem üretim tesisi gibi ana tesislerin yanı sıra sosyal ve idari tesisler, veterinerlik ve ilaç satış hizmet noktaları, market, lokanta, kontrol binası, otopark, tamir atölyesi, kantar, dezenfeksiyon, gübre bertaraf ve atık su arıtma tesisi, tesis giriş-çıkış ve iç yollardan oluşan yardımcı ünitelerin kurulması planlanıyor."

Şimşek, harita, imar, altyapı ve üst yapı proje çalışmalarının devam ettiğini aktararak, bölgenin tam doluluk oranına ulaşmasıyla yılda asgari 9-12 bin ton kırmızı et üretiminin planlandığını ve 600 kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

AA / Abdullah Özkul - Ekonomi Haberleri
Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

 Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Muslera Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'ye 20 bin büyükbaş kapasiteli işletme kurulacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:36:15. #1.17#