NİĞDE Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günüNİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 4 yaşındaki Beyza Nur'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü

NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 4 yaşındaki Beyza Nur'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Merkez Şah Süleyman Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan Beyza Nur'un doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kutladı. Nur'un ailesinin talebi üzerine Niğde Valiliği tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

Kaynak: DHA