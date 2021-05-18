Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
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Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi

Niğde ve Sivas'ta çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini sevinçle karşıladı.

Niğde ve Sivas'ta çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini sevinçle karşıladı.

Niğde Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncay Özçelik, AA muhabirine, kuraklığın çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Çiftçinin borçlarının ertelenmesi ve verilecek desteklerin kendilerini rahatlatacağını dile getiren Özçelik, şöyle dedi:

"Şu anda kuraklık çiftçiyi fazlasıyla etkiledi. İnşallah iyi olacak. Cumhurbaşkanımızın daha fazla yapacağı bir şey de yok. Normalde, kent genelinde yaklaşık 200 bin ton civarında buğday rekoltesi oluyor. Ama kuraklıktan dolayı rekoltenin 50 bin ton azalmasını bekliyoruz. Verilecek destekler çiftçiye biraz nefes aldırır. En azından, borçlarının ertelenmesi ve alım fiyatlarının yükselmesi üreticiyi güldürecek."

Aktaş beldesinde yaklaşık 300 dekar alanda hububat üretimi yapan Özgür Mutlu Çamur da hububat fiyatlarının yükselmesinin kendilerine rahat nefes aldıracağını belirterek, "Açıklanan alım fiyatları bizi gerçekten çok rahatlatacak. Alım gücünün yükselmesi nefes almamızı sağlayacak." diye konuştu.

Sivas

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe de açıklanan desteklerin çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.

Desteklerin üretim yapan çiftçiler açısından çok faydalı olacağını vurgulayan Aktepe, "Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin kredi borçları ertelendi." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin doğal afetlere de maruz kaldığına dikkati çeken Aktepe, şunları kaydetti:

"Çiftçi üretmezse market rafları boş kalır, insanlarımız zor durumda kalır. Bunun için tek çare çiftçimizin üretmesidir. Çiftçilerimiz bu desteklerden faydalanırsa rahat bir nefes alır. Çiftçimiz desteklenir ve üretime katkı sunarsa ülkemiz refaha kavuşur. Bu vesileyle çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun
Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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Niğde ve Sivas'ta çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun - Haberler Ekonomi
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