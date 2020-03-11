Niğde ve Kayseri'de koronavirüs önlemleri
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Niğde Belediyesi, Kayseri, Niğde, Güncel

Niğde ve Kayseri'de koronavirüs önlemleri

Niğde ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:20
Niğde ve Kayseri'de koronavirüs önlemleri

Niğde ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri müdürlükleri ekipleri, 69 toplu taşıma aracı ile otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sebebiyle toplu taşıma araçlarında, otobüs duraklarında ve umuma açık yerlerde dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlara kişisel temizliklerine dikkat etmeleri uyarısında bulunan Kaya, bu şekilde kendilerine destek olunabileceğini aktardı.

Kayseri


Kayseri'de, Develi Belediyesi tarafından cami, okul ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması başlatıldı.

Öncelikle şehir içi dolmuşlarda dezenfekte çalışmalarının ivedi şekilde tamamlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm dünyada etkisini gösteren virüsün yayılma ihtimalinin olduğu ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini dile getirdi.

Sağlığa tamamen zararsız bir ürünün kullanıldığı dezenfekte çalışmalarının toplu taşıma araçları ve okullarda da hızlı bir şekilde uygulanacağını ifade eden Cabbar, "Hemşehrilerimizin bu virüse karşı bilinçlenmesini ve genel hijyen kurallarına özen göstermesini önemle istirham ediyorum." dedi.

Öte yandan, Yahyalı ilçesindeki okullar da dezenfekte edilmeye başlandı.

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Kaynak: AA

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