Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesini ziyaret etti - Haberler
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesini ziyaret etti

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesini ziyaret etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesinde kaymakamlık, adliye, belediye ve esnaf ziyaretinde bulundu.

ULUKIŞLA, NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesinde kaymakamlık, adliye, belediye ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile Ulukışla Kaymakamı Resul Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yıldırım'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Şimşek, Hükümet Konağı içerisinde bulunan kurumları da gezerek işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Ulukışla Adliyesini ziyaret eden Vali Şimşek, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Rabia Özen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ulukışla Belediyesini ziyaret eden Şimşek'e, Başkan Ali Uğurlu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esnafı da gezen Şimşek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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