Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesini ziyaret etti

ULUKIŞLA, NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla ilçesinde kaymakamlık, adliye, belediye ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile Ulukışla Kaymakamı Resul Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yıldırım'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Şimşek, Hükümet Konağı içerisinde bulunan kurumları da gezerek işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Ulukışla Adliyesini ziyaret eden Vali Şimşek, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Rabia Özen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ulukışla Belediyesini ziyaret eden Şimşek'e, Başkan Ali Uğurlu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esnafı da gezen Şimşek, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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