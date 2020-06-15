Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'ten vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
15.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:32
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "?Maalesef ilimizde koronavirüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçmiştir. ?Normalleşme sürecinde de lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edelim, kurallara uymayanları uyaralım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA