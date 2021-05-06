Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "İlimiz 2002'den bu yana sportif tesisler anlamında büyük bir atılım yaşadı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Niğde şehrine yapılacak spor yatırımlarının protokol töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "İlimizde 2002 yılından bu yana sportif tesisler anlamında büyük bir atılım yaşanmış ve ilimize birçok tesis kazandırılmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Niğde şehrine yapılacak spor yatırımlarının protokol töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "İlimizde 2002 yılından bu yana sportif tesisler anlamında büyük bir atılım yaşanmış ve ilimize birçok tesis kazandırılmıştır. Olimpik yüzme havuzu, Uluslararası standartlara sahip 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonu ve 9 adet öğrenci yurdu bunlardan sadece birkaç tanesidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Niğde'ye yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, 'Gençlik ve Spor Yatırımları' protokolüne imza atıldı. Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bugün ilimiz Niğde ve geleceği için önemli bir vesileyle sizlerle birlikte buradayız. Devletimizin ve hükümetimizin spora ve gençlerimize ve sağlıklı birer fert olarak yetişmesine, yediden yetmişe herkesin sporla buluşmasına vermiş olduğunuz önem sayesinde yatırımlar net bir şekilde görülmekte ve devam etmektedir" diye konuştu.

"İlçelerimizde 2002 yılında 10 tesis varken, bugün bu tesis sayısı 43'e yükselmiştir"

Niğde'ye son 19 yılda yapılan yatırımlar hakkında konuşan Vali Şimşek, "İlimizde 2002 yılından bu yana sportif tesisler anlamında büyük bir atılım yaşanmış ve ilimize bir çok tesis kazandırılmıştır. Olimpik yüzme havuzu, Uluslararası standartlara sahip 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonu ve 9 adet öğrenci yurdu bunlardan sadece birkaç tanesidir. İl merkezimizde ve ilçelerimizde 2002 yılında 10 tesis varken, bugün bu tesis sayısı 43'e yükselmiştir. İlimizde 4 bin 250 öğrencili kapasiteli sadece 3 yurt varken, 2021 yılı itibariye yurt sayımız 9'a, öğrenci kapasitemiz de 10 bin 350'ye yükselmiştir. Tüm bu çalışmalar ve tesisleşmeler beraberinde başarıya da getirmiş ve lisanslı sporcu sayımız 28 bin 938'e ulaşmıştır. Bunun yanında uluslararası müsabakalarda 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile başarı grafiği de hızlı bir yükselişe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"İlimize aralarında 7 bin 500 kişilik modern stadyumun olduğu 20 eser daha kazandırılacak"

İmzalanacak protokol ile şehre yeni 20 tesisin daha kazandırılacağını belirten Şimşek, "Bugün imzalayacağımız protokol ile ilimize aralarında 7 bin 500 kişilik modern stadyumun olduğu 20 eser daha kazandırılacak. Bu tesisler ile hiç şüphesiz ki ilimizdeki sportif başarılara yenileri de eklenecektir. Bu yatırımlar sayesinde milli ve manevi değerlerine bağlı sağlıklı gençlerimiz çok daha yarınlara kendilerine güvenerek geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklardır. Elbette bizlerde il yöneticileri olarak sizlerin verdiği bu desteklerle her zaman daha iyisini yapmak için aşkla, şevkle çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı