Niğde Valisi Şimşek'ten Esnafa Ziyaret

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ata Sanayi ve Eski Sanayi sitelerindeki esnafı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şimşek, Ata Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafla sohbet eden Vali Şimşek, esnafa kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti, bol kazançlar temennisinde bulundu.



Daha sonra Eski Sanayi Sitesi'ndeki esnafı gezen Vali Şimşek, bir çay bahçesinde vatandaşlara bir araya geldi.



Sanayi esnafını emekle, alın teriyle işini yapan kesim olarak nitelendiren Vali Şimşek, "Küçük sanayicilerin memlekete gerçekten önemli katkılar yaptığını biliyorum. Hem istihdam, hem hizmet anlamında sanayi sitemiz, bizim için çok önemli. Bu anlamda, sizlerin sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. İnşallah el birliğiyle yaşanan sorunların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten esnaf, Vali Şimşek'e teşekkür etti.

Şimşek'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Demirciler ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Turgut Taygur da eşlik etti.