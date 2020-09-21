Niğde Valisi Şimşek: "Obruk köyü depreminde 17'si ağır 143 evde hasar var"
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Niğde Valisi Şimşek: "Obruk köyü depreminde 17'si ağır 143 evde hasar var"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinin Obruk köyünde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit edildiğini söyledi.

Niğde Valisi Şimşek:
21.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:46

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinin Obruk köyünde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit edildiğini söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek, Obruk Köyü Pazar alanına kurulan çadır alanında incelemelerde bulundu, deprem çadırlarını gezip vatandaşların talebini dinledi. Vali Şimşek, "Bir taraftan kızılayımız çadırlar dağıttı, ikramda bulundular vatandaşlarımıza. Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. vatandaşlarımızın bu alandaki mağduriyetlerini giderme anlamında arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. En kısa sürede de vatandaşların bu anlamdaki mağduriyetlerini de gidermiş olacağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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