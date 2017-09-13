Niğde Valisi Şimşek, Halk Gününde Vatandaşları Dinliyor

Niğde Valiliğinde yapılan halkla buluşma günleri Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Çarşamba günleri saat 10.00 ile 11.00 arası yapılıyor.



Vali Şimşek, vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarına çözüm buluyor. 3 Yıldır düzenli olarak devam eden Halk günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Vali Şimşek, ;"Her Çarşamba günleri Halk ile buluşma programımızı düzenliyoruz. Bu çerçevede gelen vatandaşlarımızı dinliyoruz. Arkadaşlarla birlikte onların sorunlarına çözüm arıyoruz. Bu uygulamamız bundan sonra da bu şekilde devam edecek."dedi.



Halk Günlerinde Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Abuzer Ceylan, İŞ-Kur Müdürü Ali Bingül'de bulunuyor. - NİĞDE