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Niğde Valisi Şimşek, esnafı ziyaret etti

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde Valisi Şimşek, esnafı ziyaret etti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

Vali Şimşek, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bulunan esnafı gezerek, onlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Şimşek, caddede karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaştı.

Bir çay ocağında çay içen Vali Şimşek, vatandaşlarla sohbet edip onların istek ve taleplerini dinledi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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