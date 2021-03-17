Niğde Valisi Şimşek: "En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi"
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Niğde Valisi Şimşek: "En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi"

17.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
Niğde Valisi Şimşek:

Niğde'de korona virüs denetimleri yapıldı.

Niğde'de korona virüs denetimleri yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, "İlimizdeki vaka sayıları yükseliyor. Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken maalesef şuanda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu'nun katıldığı denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi. Niğde'nin tekrar kapanma dönemine girme ihtimali bulunduğunu belirten Vali Şimşek, "Denetimlerimizi hafta boyunca yapıyoruz. Bundan sonrada yoğun bir şekilde dinamik denetimlerimiz devam edecek. Ancak buna rağmen ilimizdeki vaka sayıları yükseliyor. Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken bir alt sarı kategoriye inmek isterken maalesef şuanda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı. Artık vatandaşlarımızın büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve kurallara tam anlamıyla uyması gerekiyor. Aksi takdirde bütün kazanımlarımızı kaybedip tekrar en yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe bu kuralları kişiselleştirdiği müddetçe inanıyorum ki biz daha alt kategorilere geçebiliriz. Bunu yapmadığımı takdirde kurallara uyulmadığı takdirde bunun zararını tüm Niğde olarak çekeceğiz. Esnaflarımız çekecek. İşyerlerimiz çekecek. Tekrar kapanma dönemine girme ihtimalimiz var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın ricamız kurallara uyması" dedi. - NİĞDE

Niğde Valisi Şimşek: 'En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi'
Niğde Valisi Şimşek: 'En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi'
Niğde Valisi Şimşek: 'En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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